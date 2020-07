La Fiorentina è tra le migliori della Serie A… per goal previsti!

Sulla pagina Footalk è stata pubblicata una speciale classifica dove la Fiorentina è nella Top 10 della Serie A per la 36esima giornata. E’ quella degli Expected Goal, ovvero l’indice che misura la possibilità di una squadra di andare a segno.

La squadra viola occupa il nono posto con il punteggio di cinquanta punti, un punteggio alto considerando il metodo di calcolo.

Gli XG (“expected goals”) è un’indicatore molto usato oggi nel panorama calcistico per misurare l’incisività offensiva di una squadra. In pratica essa consiste nel assegnare ad ogni tiro effettuato una probabilità che esso possa o meno andare a segno. In questo modo non si considera dunque solo la quantità ma anche la qualità. Esempio numerico: 4 tiri con relative probabilità di andare a segno 0.2, 0.7, 0.3, 0.1; L’xg totale di quella squadra che ha effettuato questi 4 tiri è : 0.2 + 0.7 + 0.3 + 0.1 = 1.3 XG.

La classifica aggiornata degli xg alla 36ima giornata vede le due squadre nerazzurre #Atalanta e #Inter contendersi il primato, a quota 73, seguite da #Juventus a 69 e #Roma con 65 a chiudere il podio. Le altre squadre nella top 10 sono: #Napoli, #Milan, #Bologna, #Fiorentina e #Sampdoria. Valori molto alti, considerando anche il numero dei gol segnati e dei rigori, che ne influenzano sicuramente lo score.