La Fiorentina è ufficialmente in vacanza: Pradè prepara la prima cessione

Non poteva esserci partita (e risultato) migliore per la Fiorentina per chiudere il 2020. La squadra di Cesare Prandelli è tornata a Firenze nella tarda nottata e da oggi, è ufficialmente in vacanza.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e conferma il Corriere dello Sport-Stadio, il ritrovo dei giocatori è fissato per lunedì 28 al centro sportivo Davide Astori. In programma ci sono i tamponi, senza dimenticare che le indicazioni per gli stranieri non sono ancora note.

I prossimi saranno i giorni del riposo di Patrick Cutrone, non convocato per Torino a causa della lombalgia. La missione è quella di recuperare la punta centrale quanto prima per poter individuare subito una destinazione alternativa sul mercato alla luce dei pochissimi gol messi insieme in queste 14 giornate (185 minuti in 11 presenze in A, sempre da subentrante). Un anno dopo il suo arrivo, via Wolverhampthon, la sua avventura alla Fiorentina sembra davvero essere arrivata ai titoli di coda. E a dimostrarlo ci sono anche le parole di Daniele Pradé nel pre-partita di Juventus-Fiorentina (LEGGI QUI).