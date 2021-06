La Fiorentina e un interesse concreto per Brekalo: i primi passi di Pradè per l’esterno del Wolfsburg

In attesa di sviluppi sulle situazioni legate a Vlahovic, Ribery e Dragowski, la Fiorentina continua a muoversi anche in entrata. Secondo calciomercato.it l’ultimo nome arriva direttamente dalla Germania, in particolare dal Wolfsburg. Trattasi di Josip Brekalo, esterno offensivo che secondo il sito interessa molto a Gattuso.

L’ex tecnico del Napoli, nell’ottica di proporre un 4-3-3, ha bisogno di interpreti che sappiano giocare sia nel tridente che sulla fascia e Brekalo potrebbe essere uno di questi. 7 gol e 4 assist nell’ultima stagione, il 22enne croato ha un costo di cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni. E’ ancora presto per parlare di cifre e accordi, ovviamente, ma Pradè ha mosso i primi passi per regalare a Gattuso il giocatore di cui ha bisogno.