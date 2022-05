La Fiorentina e un “tifoso” speciale

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha un tifoso speciale che, sia pur a distanza, la spinge alla conquista di un posto in una coppa europea per la prossima stagione.

È Gaetano Castrovilli che, dopo aver riportato un mese fa la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro nel match contro il Venezia, sta duramente lavorando per cercare di accorciare al massimo i tempi di recupero che restano comunque molto lunghi.

Un lavoro durissimo che non gli impedisce però di seguire le gesta dei suoi compagni e di soffrire con loro.