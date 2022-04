“La Fiorentina è una delle squadre più in forma del campionato. Non mi aspettavo la crescita di Igor, per giocare nella difesa di Italiano…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Armando Ferroni per commentare il momento che sta vivendo la squadra viola alla vigilia del match contro il Venezia. Queste le sue dichiarazioni:

“Italiano sta facendo un super lavoro con tutti i giocatori viola, nessuno è fuori posto e non giochi all’altezza delle aspettative. La Fiorentina è una delle squadre più in forma del campionato e deve sfruttare al meglio questo momento per puntare all’Europa. Non mi aspettavo questa crescita di Igor, per giocare nella linea difensiva di Italiano devi avere doti importanti”