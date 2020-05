La Fiorentina e una mossa anti Manchester United

Dando uno sguardo all’attuale difesa della Fiorentina, c’è da dire che la società dovrà affrontare la questione del rinnovo contrattuale di Nikola Milenkovic (scadenza nel giugno 2022). Il centrale serbo a Firenze sta molto bene ma su di lui, si legge su La Repubblica, non mancano gli interessamenti in particolare dall’estero. Il Manchester United si era già mosso in tempi non sospetti e non è detto che non possa rifarsi sotto. Una mossa, quella del prolungamento dell’accordo, che servirebbe per allontanare e scoraggiare tutti i possibili acquirenti.