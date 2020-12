“La Fiorentina è una squadra alla sbando e i senatori non la aiutano. Papu Gomez? E’ fantacalcio”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina è una squadra alla sbando. Con i numeri delle ultime partite è difficile trovare un appiglio. Pezzella non sta rendendo come deve, lo stesso Milenkovic contro l’Atalanta si è reso protagonista di una partita negativa. Logico aspettarsi qualcosa di più dai senatori, ma le scelte di formazione hanno fatto capire che non sono in condizione di aiutare la squadra. La qualità è superiore rispetto a tante squadre, ma non la vediamo da diverso tempo. Bisogna capire come rivitalizzare la squadra. Anche l’aspetto fisico è un deficit importante. La Fiorentina è scarica: è come un pugile entrato in campo sulla difensiva: un po’ ha retto, ma dopo aver subito il primo gol è crollata. Papu Gomez? Vederlo alla Fiorentina, ad oggi, mi pare fantacalcio. Tra poco compirà 33 anni e andrà a trattare l’ultimo contratto importante della sua carriera. I risultati penalizzeranno la società anche in sede di calciomercato”.

