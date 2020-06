La Fiorentina è veramente unita: anche Iachini e il suo staff hanno prolungato il contratto senza aumentare le mensilità

Non solo i calciatori ma anche lo staff della Fiorentina ha contribuito alla riduzione degli stipendi. Infatti, anche Beppe Iachini e tutti i suoi collaboratori hanno prolungato il loro contratto senza aumentare le mensilità, per tale motivo l’aiuto è arrivato proprio da tutta la società viola. Dopo il caso Juventus, anche la Fiorentina ha deciso di ridursi lo stipendio aiutando così le casse societarie che hanno subito, come tutti, la crisi da Pandemia.

Un bel segnale anche quello arrivato da Iachini e i suoi che dimostrano come la nuova Fiorentina sia unita.