La Fiorentina esce sconfitta dalla gara contro l’Inter e i nerazzurri balzano al primo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo della 21° giornata, con la Fiorentina che ha incassato una sconfitta in casa contro l‘Inter per 2-0. A segno per i nerazzurri nel primo tempo al 31′ Barella, nella ripresa al 52′ il raddoppio di Perisic. Con questo risultato la squadra nerazzurra sale momentaneamente al primo posto in classifica superando il Milan impegnato domenica contro il Crotone. La Fiorentina resta invece all’undicesimo posto a 22 punti a parimerito con il Benevento che domani giocherà contro la Sampdoria.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 47, Milan 46, Roma 40, Juventus 39, Napoli, Lazio 37, Atalanta 36, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 26, Fiorentina, Benevento 22, Udinese, Genoa 21, Bologna 20, Spezia, Torino, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.