La Fiorentina fa acquisti in Romania: In arrivo un attaccante 2002

Dalla Romania arriva una notizia di mercato che riguarda la Fiorentina. Il club viola, stando a quanto riportato da ProSport, avrebbe chiuso l’acquisto dell’attaccante Louis Munteanu, classe 2002. Il 18enne è di proprietà del Viitorul Constanta, la stessa squadra dalla quale era stato prelevato Ianis Hagi.

“Non posso confermare il trasferimento di Louis Mounteanu, ma non posso neanche negarlo! Posso dire che il Viitorul ha diverse offerte in questo momento”, ha detto il presidente Gică Popescu che ha parlato in queste ore.