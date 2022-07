La Fiorentina fa all-in per Milenkovic, il serbo non è rimasto indifferente, ma si è preso qualche giorno per riflettere. Ingaggio alto per il centrale viola

La Fiorentina è uscita allo scoperto con Nikola Milenkovic, in tutto e per tutto.

Nel corso dell’ultimo faccia a faccia, avvenuto poche ore prima della partenza di Milenkovic per il ritiro in Austria, documentato da Fiorentinanews.com, il dg Barone e il ds Pradè hanno ribadito al giocatore e al suo agente la volontà di trattenere il serbo e l’obiettivo di renderlo ancora di più un simbolo della squadra.

Il tutto, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, a fronte di un rinnovo delle durata di tre anni e di un ennesimo ritocco del salario dopo quello dell’agosto 2021 che lo aveva fatto diventare il giocatore più pagato della rosa, con quasi tre milioni di ingaggio. Il nuovo accordo, che partirebbe dalla stagione in corso, gli consentirebbe di aumentare lo stipendio fino a 3,5 milioni e avrebbe durata fino al giugno 2025.

Un’apertura che non ha lasciato il giocatore indifferente, ma Milenkovic si è preso qualche giorno per riflettere. In ballo c’è sempre la possibilità di andare a giocare in un club che faccia la Champions League. Ma tutto dovrebbe essere risolto, in un modo o nell’altro, entro la prima settimana di agosto.