La Fiorentina fa il prezzo per Dragowski: Espanyol e Torino ancora lontane dalla cifra richiesta

La Fiorentina ha deciso cosa fare con Bartlomiej Dragowski in fatto di cifre. Ergo, il polacco non partirà per meno di 8 milioni di euro. Questo secondo TMW il prezzo stilato dalla società viola per i club interessati al portiere, che ormai non rientra più nei piani di Italiano. Su tutti l’Espanyol, destinazione gradita a Dragowski ma ben lontano da accontentare le richieste della Fiorentina. Poco più di tre milioni la cifra offerta dagli spagnoli, che non bastano neanche se aggiunti a una percentuale in favore dei viola sulla futura rivendita.

Sullo sfondo resta anche il Torino, in cerca di un nuovo portiere e molto interessato a Dragowski. Attualmente però anche i granata ritengono la cifra chiesta dalla Fiorentina fuori mercato, più che altro in virtù del solo anno di contratto rimasto all’estremo difensore polacco.