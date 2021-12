La Fiorentina fa il primo punticino e riprende Roma e Juventus, sempre in zona europea. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alla fine è arrivato anche il primo pareggio in campionato per la Fiorentina ma è un punto che sa di bicchiere mezzo pieno, visto il doppio svantaggio del primo tempo e il finale in 10 contro 11. Un punto che tiene comunque lontano il Sassuolo e che vuol dire aggancio a Roma e Juventus.

L’attuale classifica di Serie A: Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina, Roma, Juventus 31, Lazio 28, Empoli 26, Bologna, Sassuolo 24, Verona 23, Torino 22, Udinese 20, Sampdoria 18, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.