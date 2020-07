La Fiorentina fa progressi per Mandzukic: Offerto biennale con ingaggio importante

Mario Mandzukic è pronto per tornare a giocare in Italia. L’attaccante croato sta trattando, tramite i suoi agenti, con la Fiorentina. Sul piatto, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, c’è un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, a circa 3 milioni di euro.

Un’idea questa che per Mandzukic potrebbe essere allettante, anche se il giocatore potrebbe chiedere qualche giorno per capire quali altre offerte potrebbero arrivare per lui. Ricordiamo che il giocatore, dopo il termine della sua avventura in Qatar, è un free agent, uno di quei calciatori per i quali non c’è da trattare il cartellino con altre società.