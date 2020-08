E’ sempre più deciso l’interesse della Fiorentina per Lucas Torreira. Lo conferma anche Sport Mediaset, che nell’edizione dell’ora di pranzo ha parlato di un’offerta da parte del club viola pari a quattro anni di contratto a 2,5 milioni. Vedremo se basterà per convincere il giocare, per quello che sarebbe davvero un grande colpo per Rocco Commisso e la Fiorentina.

0 0 vote Article Rating