La Fiorentina fallisce il doppio sorpasso su Roma e Lazio e per l’Europa la strada è impervia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie As

Una disfatta terribile su tutti i fronti per la Fiorentina, che cede malamente per 4-0 all’Udinese, in una gara che doveva servire al sorpasso su Roma e Lazio in zona europea. Una resa inaccettabile però nelle dimensioni e la missione Europa si fa impervia.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 74, Inter* 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Fiorentina 56, Lazio 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese 42, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, , Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita da recuperare