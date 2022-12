La Fiorentina Femminile chiude avanti (e al secondo posto) la prima frazione a Parma

Campionato femminile in corso prima della sosta natalizia (si tornerà in campo a metà gennaio), con la Fiorentina che è impegnata nell’ultima del 2022 sul campo del Parma. Le ragazze di Panico per il momento comandano nel punteggio, dopo la fine del primo tempo, per 1-0 grazie alla rete dell’islandese Johannsdottir, a segno su assist di Longo al 39′. Squadra viola che in attesa anche degli altri risultati sarebbe al secondo posto solitario in classifica.