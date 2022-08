La Fiorentina Femminile chiude il ritiro di Moena con una goleada. A segno anche le nuove arrivate

Nella seconda amichevole del ritiro di Moena la Fiorentina di Panico ha vinto per 7-0 contro il Trento Femminile (Promozione) chiudendo così il raduno con una goleada. La formazione viola ha trovato il vantaggio al termine di una bella azione corale con Catena, che ha firmato anche il raddoppio. Stavolta la numero 10 si inventa un eurogol in semi rovesciata. Passata la mezzora, la nuova arrivata Mijatovic viene stesa in area e dal dischetto l’altro acquisto Kajan sbaglia.

Nel secondo tempo c’è spazio anche per le americane Jackmon e Menta, con Sabatino e Giacobbo in attacco, e Agard in difesa. La solita Sabatino insacca la quarta rete e la quinta porta la firma di Menta. Un altro rigore lo trasforma Sabatino e chiude i conti la giovane Giacobbo con un colpo di testa da corner.

Con questo successo si chiude il ritiro in Val di Fassa per la Fiorentina femminile. Le Viola ricominceranno gli allenamenti lunedì per partire poi per Roma giovedì 11 per l’amichevole contro le giallorosse.