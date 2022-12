La Fiorentina Femminile dilaga a Parma e chiude il 2022 con un poker e un’ottima classifica

Chiusura splendida di 2022 per la Fiorentina Femminile, che si è regalata due vittorie consecutive proprio, con la perla odierna sul campo del Parma, travolto per 4-0. La squadra di Patrizia Panico aveva chiuso avanti di una rete (di Johannsdottir) la prima frazione e ha dilagato nella ripresa con altri 3 gol. Al 57′ il raddoppio di Kajan su rigore, conquistato dalla stessa ungherese, al 71′ il tris invece di Boquete e al 75′ ancora Johannsdottir con il diagonale definitivo. Successo che per il momento vale il secondo posto, a -5 dalla Roma, che sarà impegnata contro la Juve nel posticipo.