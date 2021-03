La Fiorentina Femminile è sotto all’intervallo ma ritrova Lana Celland con un gran gol

Big match, almeno teorico, per la Fiorentina Femminile che è impegnata in casa contro la Juventus in una delle ultime partite stagionali, utili a riscattare in minima parte la stagione: la squadra di Cincotta al momento è sotto per 2-1 all’intervallo però. Decide per ora la doppietta di Staskova, la prima rete al 13′ dopo un primo miracolo di Schroffenegger, la seconda allo scadere con un diagonale all’angolino. Nel mezzo però il grande ritorno al gol di Lana Clelland, che aveva pareggiato la partita al 33′: per lei un destro violento dal limite per il portiere Giuliani. Tra poco le due squadre in campo per la ripresa.