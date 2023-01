La Fiorentina Femminile espugna Sassuolo e si affianca alla Juve al secondo posto

Rush finale ormai della prima fase della Serie A femminile: con il nuovo format tra qualche settimana andrà in scena una poule scudetto a cinque e tra queste ci sarà anche la Fiorentina. Oggi la squadra viola ha vinto per 1-0 in casa del Sassuolo con un gran gol su punizione di Laura Agard a fine primo tempo. Successo che è servito alle ragazze di Panico per riprendere la marcia dopo l’1-7 interno con la Roma di una settimana fa. In attesa della gara della Juve anzi, la Fiorentina raggiunge le bianconere al secondo posto.