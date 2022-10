La Fiorentina Femminile fa il suo dovere e segue la scia della capolista. Adesso…

Sorrisoni per la Fiorentina Femminile, che torna a vincere dopo la sconfitta al ‘Tre Fontane’ contro la Roma. Le ragazze di mister Panico hanno battuto il Sassuolo per 2-0, sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso. Come riporta La Nazione, reti messe a segno entrambe nel primo tempo: Alice Parisi sblocca il match e Daniela Sabatino raddoppia su rigore appena prima di rientrare negli spogliatoi. Poi è tutto in discesa.

Guardando la classifica, la Viola fa il suo dovere e non perde terreno. Al momento, è seconda in classifica dietro all’Inter, ma aspettando Roma-Parma (le giallorosse potrebbero agganciare le viola). Dopo queste prime sei partite, la Fiorentina Femminile ha due settimane di sosta per preparare la gara contro il Pomigliano, uno degli avversari più modesti del campionato, almeno sulla carta.