La Fiorentina Femminile fa visita alla Juve con gli insoliti panni della capolista: che occasione per le ragazze viola

Una Fiorentina Femminile così in alto non si vedeva più o meno dalla stagione pre Covid, prima di un calo e addirittura del rischio retrocessione della passata stagione: quest’anno però si è se non altro partiti con piede diverso e all’alba dell’ottava giornata, la penultima del girone d’andata, la squadra viola è capolista insieme alla Roma. Decisive per dare un’idea delle ambizioni stagionali saranno proprio queste due gare: domani in casa della Juventus e il 19 novembre contro l’Inter. Il big match di domani alle 12,30 dà l’occasione alla squadra di Patrizia Panico di allungare addirittura sulle bianconere, a -4 in classifica: ricordiamo che col format nuovo di questa stagione le prime 5 al termine della stagione regolare giocheranno un sotto torneo con gare di andata e ritorno per giocarsi il titolo, portandosi dietro i punti della prima fase.