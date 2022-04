La Fiorentina Femminile perde nuovamente e vede il baratro: la Roma passa in extremis al Bozzi

Pochi minuti fa si è concluso la terzultima partita di campionato della Fiorentina Femminile. Le ragazze viola ospitavano al Bozzi la Roma dell’ex Linari ed erano costrette a far punti per evitare brutte sorprese nelle ultime giornate di campionato: la lotta salvezza, che presumibilmente vedrà impegnate le viola contro il Napoli, si fa sempre più serata e ogni punto diventa fondamentale.

Sfortunatamente, nonostante una partita a tratti bellissima, la Fiorentina perde nuovamente trovando la terza sconfitta consecutiva: al novantesimo il risultato finale è 2-3 per le giallorosse. Partono forte le ospiti che vanno subito in vantaggio al 24′ con Di Guglielmo, ma pareggio viola che arriva pochi minuti dopo con Sabatino su rigore. Nella ripresa la Roma subito in vantaggio con l’ex di turno Lazaro, abile a sorprendere la retroguardia viola. La squadra di Panico non molla e trova nuovamente il pareggio con Vigilucci al 75′ prima del gol partita di Haug nei minuti finali che consegna i 3 punti alla squadra ospite. A due giornate dalla conclusione del campionato con solo 3 punti di vantaggio sul Napoli, che però ha una gara in meno, la situazione delle gigliate si fa sempre più difficile.