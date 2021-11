La Fiorentina Femminile si riscatta in Coppa Italia battendo il Brescia: passaggio del turno a un passo

Dopo le delusioni del campionato, la Fiorentina Femminile trova soddisfazione quantomeno in Coppa Italia dove la squadra viola ha battuto in trasferta il Brescia per 2-0: decisive le reti nella ripresa di Piemonte, su assist di Monnecchi, e di Sabatino, proprio nel finale. Per la squadra di Patrizia Panico si trattava del primo impegno nel torneo, nel contesto di un girone a 3 che prevede anche la Lazio. Dopo l’1-1 della prima gara tra le capitoline e lo stesso Brescia, per la Fiorentina c’è il primato e il passaggio del turno (che riguarda solo la prima) ad un passo.