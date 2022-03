La Fiorentina Femminile torna a vincere dopo più di tre mesi sommergendo di gol il Verona e condannandolo alla Serie B

La Fiorentina Femminile torna a vincere in campionato per la prima volta dallo scorso 4 dicembre. Si è infatti appena conclusa la partita casalinga contro il Verona, nella quale le viola hanno rifilato un sonoro 6-0 al Verona. A segno nel primo tempo per le gigliate Sabatino al 30′, poi nella ripresa le gigliate hanno dilagato con i gol di Boquete, Lundin, Mascarello, Catena e Lundin.

Con questo risultato le ragazze allenate da Patrizia Panico salgono a quota 18 steccandosi dalla zona retrocessione e superando il Napoli. Il Verona è invece matematicamente retrocesso in Serie B con cinque giornate di anticipo.