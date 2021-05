La Fiorentina Femminile vince il derby contro l’Empoli e conquista il quinto posto

Poco fa si è conclusa il derby toscano della Serie A Femminile tra la Fiorentina e l’Empoli: al novantesimo al Bozzi il risultato è 2-1 per le padrone di casa. Quarta vittoria nelle ultime 5 partite per le gigliate. L’incontro, valido per il 21esimo e penultimo turno del campionato, è stato messo “in banca” dalle ragazze di Antonio Cincotta già nella prima frazione di gara.

Che la sfida fosse equilibrata si sapeva, e già nei primi minuti le due squadre lo dimostrano sul terreno di gioco. Vantaggio viola al 10’ con Zanoli, che trova la sua prima rete in campionato a soli 19 anni. Pareggio degli ospiti che non tarda ad arrivare: al 28’ è Prugna dagli undici metri a rimettere in partita le azzurre A pochi minuti dal termine arriva, ancora su calcio di rigore, il sigillo di Sabatino che sale a quota 19 in stagione e chiude definitivamente la partita.

Con queste risultato, a una sola giornata al termine, la Fiorentina stacca definitivamente le cugine dell’Empoli e, in attesa della sfida di domani tra Roma e Juventus, punta a strappare il quarto posto alle giallorosse.