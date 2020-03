La Fiorentina ferma tutti gli allenamenti fino a data da destinarsi, per il momento è l’unica in Serie A

Cambio di programma anche in casa Fiorentina. Sono stati infatti annullati tutti gli allenamenti da domani, Mercoledi 11 Marzo fino a data da destinarsi. Anche il Centro Sportivo Davide Astori resterà chiuso.

Un momento brusco e di stop per l’Italia e per tutti in generale con la società viola che non vuole rischiare e ferma tutto. Anche perchè, da qui al 3 Marzo ci sono ancora ben ventiquattro giorni.

La Fiorentina è l’unica in Italia a fermare tutto senza una data, almeno in Serie A, con il Verona e il Brescia che hanno annullato l’allenamento odierno ed il Cagliari che tornerà in campo il 15.