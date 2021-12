La Fiorentina finisce in una top ten dei colpi speciali di mercato… grazie a Salah

Una top ten particolare quella di Calciomercato.com, che raccoglie le migliori dieci operazioni di mercato fatte a gennaio nel corso degli ultimi anni. Tra queste, al secondo posto, c’è Mohamed Salah, uno dei colpi più assurdi e al tempo stesso quasi inconsapevoli della Fiorentina recente:

“Mohamed Salah alla Fiorentina, gennaio 2015: dopo una prima parte di stagione da esubero al Chelsea, la Fiorentina scommette su di lui e fa bene. Nonostante non sia convinto della soluzione viola, l’egiziano stravolge la stagione della squadra di Montella, 9 gol in 26 presenze e gigliati trascinati per un’altra volta in Europa League”.