La Fiorentina fissa il prezzo per Amrabat: i club di Premier sono avvisati. Ma la posizione di Commisso è ferrea

La Fiorentina fissa il prezzo per Amrabat dopo il suo exploit Mondiale. Il Verona lo aveva acquistato dal Bruges nell’agosto 2019 per 3,5 milioni di euro e lo aveva successivamente ceduto proprio al club di Commisso per 20. Ora, dopo essere diventato una delle star di Qatar 2022, la Fiorentina chiede almeno 40 milioni, secondo quanto riportato da Relevo. Difficilmente la base fissa dell’operazione scenderà sotto i 30 milioni. Una cifra importante e molto consistente per le casse della Premier League.

L’esplosione di Amrabat ai Mondiali gli ha gettato addosso gli occhi di diversi club inglesi, tra cui il Tottenham. Il club inglese lo aveva già cercato in precedenza, ma non era stato raggiunto un accordo. A Conte piace ancora e non cerca nemmeno di nasconderlo. Occhio però a un’altra squadra di Premier League: anche il Liverpool è interessato e si è innamorato del numero 34 proprio durante questo Mondiale. Ci sono emissari del club britannico che lo hanno seguito da vicino durante la competizione e ne sono rimasti a bocca aperta. I rapporti sono buoni e Klopp è molto intrigato da Amrabat.

Non è escluso che possa essere offerto anche al Psg, come ha rivelato il fratello Nordin in una recente intervista, anche se questo scenario è meno probabile. C’è una verità di fondo però in tutta questa vicenda: Commisso non vuole vendere il proprio gioiello, nonché beniamino, nella vicina sessione di gennaio.