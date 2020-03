La Fiorentina fiuta l’affare in casa Milan

Giacomo Bonaventura ha superato i problemi avuti al ginocchio e scalpita perché ha voglia di giocare. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto e non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il club rossonero. Sul Corriere dello Sport si legge che Mino Raiola, il suo procuratore, l’ha offerto alla Roma ottenendo il gradimento da parte dei capitolini. Ma anche la Fiorentina ha fatto un sondaggio per lui, fiutando il fatto che potrebbe essere un buon affare a costi molto contenuti, relativamente parlando.