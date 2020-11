La Fiorentina gioca “d’esterno”, ma là in mezzo c’è il deserto

Ieri sera abbiamo assistito a una partita piuttosto bloccata, con il Parma arroccato in difesa pronto a sfruttare i contropiedi. La Fiorentina ha tenuto il pallino del gioco per gran parte della partita come indica il dato sul possesso palla, che dice 64% viola. Gli attacchi della squadra di Iachini sono arrivati per la maggior parte dalle fasce laterali, con Biraghi a sinistra molto più tirato in causa di Venuti sulla destra. E se sugli esterni si notava sempre un gran via vai, con Castrovilli e Ribery troppo spesso nella stessa zona di campo a “pestarsi i piedi”, nell’area del Parma c’era il solo Kouame.

Di cross pericolosi ne è arrivato solo uno, quello di Biraghi nel primo tempo, con Kouame che ha sprecato una bella occasione colpendo alto di testa. Lo stesso Castrovilli ha provato, soprattutto nella prima frazione a inserirsi tra le serrate linee del Parma, ma senza successo. Con Ribery che non è di certo un giocatore da area di rigore, la punta ivoriana appariva sempre troppo sola per sfruttare le palle che potevano arrivare dagli esterni. E se i gol degli attaccanti faticano ad arrivare, questo sicuramente è un motivo del perché.