La Fiorentina giocherà la sua prima partita della nuova Serie A d’anticipo (e di pomeriggio). Ecco gli orari delle prime cinque giornate

La prima partita della Serie A 2022/23 della Fiorentina si giocherà contro la Cremonese in casa alle 18:30. E’ questa la comunicazione di Dazn (in attesa di avere la conferma della Lega Serie A) che ha reso noti gli orari di tutte le partite delle prime cinque giornate. L’esordio dei viola sarà domenica 14 agosto alle 18:30 al Franchi contro la neopromossa di Alvini. A seguire, la seconda sarà ancora di domenica, il 21 agosto, a Empoli sempre all’orario delle 18:30; mentre la terza, il primo big match stagionale, sarà il 28 agosto alle 20:45 contro il Napoli (in casa).

L’agosto intensissimo della Fiorentina si chiuderà il 31, con la sfida infrasettimanale contro l’Udinese, ancora alle 18:30 (in trasferta). Tra le prime quattro, ben tre partite la Viola le giocherà di pomeriggio quindi. Infine, la quinta giornata vedrà la sfida alla Juventus al Franchi sabato 3 settembre alle ore 15.

Ecco il calendario completo delle prime cinque giornate:

FIORENTINA – Cremonese 14 agosto 18:30

Empoli – FIORENTINA 21 agosto 18:30

FIORENTINA – Napoli 28 agosto 20:45

Udinese – FIORENTINA 31 agosto 18:30

FIORENTINA – Juventus 3 settembre 15:00