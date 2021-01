La Fiorentina guarda a gli scontenti del Napoli. Malcuit con la stessa formula di Lirola

Con un Lirola con le valigie in mano (LEGGI QUI) la Fiorentina corre ai ripari per la fascia e uno dei candidati forti è Kevin Malcuit del Napoli. Come scrive La Nazione, la trattativa sta entrando nel vivo dopo che i due club si erano già sentiti la scorsa settimana e Pradè ha sorpassato il Parma per il terzino francese. Secondo il quotidiano, si tratta sulla base del prestito fino a giugno con diritto (e non obbligo) di riscatto, solita formula con cui Lirola andrebbe a Marsiglia.

Nei discorsi che verranno intavolati con il Napoli, difficile invece che possa rispuntare il nome di Llorente, che poco prima di Natale era stato inserito negli attaccanti che avrebbero potuto far comodo a Prandelli visto il ritorno di Cutrone in Inghilterra.