Sul futuro della fascia destra difensiva della Fiorentina si è espresso Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tmw, andando a sottolineare l’opzione Stryger Larsen che da diverse stagioni fa bene a Udine e nella Danimarca: “Per la difesa con Lirola in uscita è tornato di moda Stryger Larsen dell’Udinese”. Il tutto ovviamente legato all’eventuale partenza di Pol Lirola che attende l’accelerata del Marsiglia per lui.