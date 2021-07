La Fiorentina guarda anche Maggiore ma da Italiano nessuna richiesta sui suoi ex calciatori

Il collegamento tra Firenze e La Spezia si è infiammato nel momento dell’arrivo di Vincenzo Italiano ma potrebbe subito raffreddarsi: nonostante nella giornata di ieri, nel confronto tra Lucci e Pradè, sia saltato fuori anche il nome di Giulio Maggiore infatti, non sembrano esserci altri affari in ponte. Il centrocampista classe ’98 è stato tra le note più positive degli spezzini nella passata stagione ma, come riporta La Nazione, da parte di Italiano non è arrivata nessuna richiesta sui suoi ex calciatori.