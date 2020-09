La Fiorentina guarda in casa del Boca Juniors per un centrocampista colombiano

Jorman Campusano, 24 anni, è un centrocampista del Boca Juniors e della nazionale colombiana. Secondo i media sudamericani, il giocatore è osservato da vari club europei, tra cui anche la Fiorentina. La concorrenza per i viola ad oggi è rappresentata da Galatasaray e Benevento. Campusano avrebbe grande voglia di arrivare in Europa, per cercare di imporsi a livelli più alti dopo aver ben figurato nel suo continente.

