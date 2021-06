La Fiorentina guarda in casa Spezia: interessa un terzino sinistro

Spunta un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al club di Rocco Commisso piace il terzino sinistro dello Spezia, Simone Bastoni. Presto potrebbe arrivare la prima offerta per il giocatore, il cui contratto con la società ligure scadrà nel 2022 e non ci sono novità di alcun tipo per il rinnovo.

A gennaio si era mosso il Napoli per Bastoni, ma quest’ultimo alla fine aveva deciso di rimanere allo Spezia. Adesso, con Gattuso che ha lasciato la Campania per Firenze, ci potrebbe riprovare la Fiorentina proprio su input dello stesso tecnico calabrese. In vista di una possibile partenza di Biraghi, potrebbe essere proprio Bastoni il suo sostituto.