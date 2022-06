La Fiorentina guarda in Germania: idea Grillitsch per la mediana

Spunta un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbe anche il club viola tra quelli interessati a Florian Grillitsch.

Centrocampista classe ’95 nonché nazionale austriaco, è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim con il quale non rinnoverà l’attuale accordo. Nell’ultima stagione, a causa di diversi problemi fisici tra cui anche la positività al Covid-19, ha disputato solo diciotto partite in Bundesliga.