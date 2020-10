La Fiorentina ha abbassato la quota fissa per Martinez Quarta? Viola pronti a far posto all’argentino con due cessioni…

La Nazione si concentra sulla vicenda Martinez Quarta. Il problema è sorto quando la Fiorentina ha abbassato a 6 la quota ‘fissa’ per il trasferimento del centrale in scadenza di contratto più altrettanti di bonus. Il River ne vuole ancora 7 con una percentuale sulla futura rivendita, ma l’affare non è in dubbio: se sarà viola, l’argentino dovrà sottoporsi in patria alle visite mediche (convocato in Nazionale, è impossibilitato a volare verso l’Italia) e darà il via libera alle cessioni di Ceccherini al Verona e Igor al Torino.

