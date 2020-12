La Fiorentina ha bisogno dei suoi leader: Ribery risponde presente e fissa l’obiettivo

Il momento che sta attraversando la Fiorentina non è sicuramente dei migliori. La classifica preoccupa e l’appuntamento contro il Genoa di lunedì sera al Franchi è di quelli da non sbagliare. Per evitare di scivolare ancora più in basso in classifica. Lo sa bene Franck Ribery, uno dei leader principali della Viola. Proprio dal francese è arrivato un messaggio importante su Twitter: “Testa alta, rialzati e non mollare mai“, questo il contenuto del suo post.

Per tornare a sorridere serve la classe dei suoi uomini migliori e l’ex Bayern Monaco è il fuoriclasse di questa Fiorentina. Adesso, però, oltre alle parole servono anche i fatti: Ribery ha messo nel mirino proprio la partita di lunedì contro il Grifone. L’obiettivo del francese, come si legge sul Corriere dello Sport, è doppio: tornare alla vittoria e segnare la prima rete al Franchi per trascinare la Fiorentina.