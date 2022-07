La Fiorentina ha chiesto informazioni per un difensore dell’Arsenal… che però non incontra le esigenze viola

Il calciomercato della Fiorentina procede in fase avanzata. Molti obiettivi sono già stati di fatto individuati, alcuni affari si sono anche conclusi. Un nodo da sciogliere rimane la questione Nikola Milenkovic, che sembra prossimo alla cessione. C’è, dunque, da individuare un sostituto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha avuto dei contatti con l’Arsenal per Pablo Marì, difensore in prestito all’Udinese negli ultimi mesi (protagonista nella vittoria dei friulani per 0-4 al Franchi con un gol). La società più interessata allo spagnolo è l’Hellas Verona, c’è anche il Napoli. Inoltre, Marì è mancino, una caratteristica non da poco: come affermato dallo stesso Pradè, una coppia di difensori centrali entrambi sinistri sarebbe improbabile.