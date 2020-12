“La Fiorentina ha creduto nella Fiorentina al momento giusto, poteva essere l’atto finale non solo del Prandelli Bis. Un salto di qualità morale firmato Ribery”

Il giornalista Andrea Santoni ha scritto il proprio commento su Fiorentina-Sassuolo sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio.

Nell’articolo segnaliamo quanto segue: “Il modo con il quale la Fiorentina ha riacciuffato il proprio destino, vale forse di più rispetto al miracolo compiuto contro il Genoa, col tempo scaduto ormai in tripla cifra…Con Il tracollo di Bergamo ancora dietro l’angolo, più la striscia nera di riporto, poteva essere l’atto finale non solo del Prandelli Due”.

E ancora: “Il fatto è che stavolta la Fiorentina ha creduto nella Fiorentina. Salto di qualità morale che non sarebbe stato possibile se Ribery non fosse tornato prepotentemente a credere in questa sua avventura italiana”.