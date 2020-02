La Fiorentina ha deciso di scommettere tutto sul suo portiere: Dragowski e un altro rinnovo in vista

La lunga rincorsa, la minuziosa ricerca, del club viola sembra essere arrivato alla fine. Pare proprio che la Fiorentina abbia finalmente trovato il suo “Numero Uno”. Lo cercava da una vita, da quando Sebastien Frey lasciò i pali viola e da quando Norberto Neto entrò in progressiva distonia con il club viola, cosa che poi lo avrebbe portato all’addio senza se e senza ma a zero euro. Sì, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha definitivamente deciso di scommettere tutto su Bart Dragowski, al punto di star predisponendo un allungamento di contratto che lo porterebbe dall’attuale 2023, data di scadenza del contratto in essere (allungato la scorsa estate, negli States), al 2025. Una blindatura definitiva dopo che il club di Rocco Commisso aveva deciso di mandare in prestito Alban Lafont per puntare sul polacco. Il tutto dopo che Dragowski sta dimostrando di saper assumere il peso della difesa viola in un campionato affatto facile come quello che sta vivendo la squadra di Beppe Iachini.