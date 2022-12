La Fiorentina ha fatto felice un tifoso molto speciale presente a Bucarest: “Ho visto i miei idoli per la seconda volta”. FOTO

La Fiorentina ha vinto il triangolare che si è svolto sabato a Bucarest e la gioia è stata grande per un accanito tifoso della squadra allenata Vincenzo Italiano.

Il giovane sostenitore viola di 13 anni era presente allo stadio e ha visto i suoi idoli dal vivo per la seconda volta, dopo essere stato recentemente in Italia, per la sfida con il Twente, in Conference League.

Il giovane tifoso che vive a Bucarest parla molto bene sia il rumeno che l’italiano, e alla fine è uscito contentissimo dallo stadio, dopo che i giocatori della Fiorentina hanno messo le mani sul trofeo.

“Sono molto felice di aver visto i miei idoli! Sono molto entusiasta, soprattutto perché finora avevo visto solo una partita, quella contro il Twente, che la Fiorentina ha giocato in casa”, ha confessato il ragazzo a ProSport.