La Fiorentina ha il jolly in mano per Kouame e Igor

In tema di scadenze contrattuali, la Fiorentina ha il jolly in mano sia per Kouame che per Igor.

Per entrambi è attualmente in vigore un accordo fino al 2024, ma la società viola può decidere sia per l’attaccante che per il difensore, di far scattare unilateralmente l’opzione che permetterebbe di estendere lo stesso contratto fino al giugno 2025.

Proprio per questo motivo la loro posizione non è attualmente prioritaria, anche se entrambi stanno attirando l’attenzione di alcune squadre, a differenza di altre che hanno scadenze maggiormente impellenti.