La Fiorentina ha imparato la lezione? I viola chiamati a disinnescare i possibili “inciampi” ancora una volta

Nessuna trappola, dice Italiano. A una prima occhiata superficiale potrebbe essere una dichiarazione condivisibile. E ultimamente l’allenatore della Fiorentina ha dimostrato di azzeccarne parecchie. Però gare come queste nascondono sempre possibili inciampi, con i viola chiamati a disinnescarli senza eccessivi rischi e patemi.

Come spesso fatto quest’anno e trasformare cosi Fiorentina-Salernitana in una sfida tra una squadra con ambizioni europee e l’altra in piena lotta per non retrocedere. I viola paiono aver imparato a memoria la lezione di Italiano, dopo i due ceffoni presi con Venezia ed Empoli, per non dimenticare che se l’approccio e l’attenzione non è massima per tutto l’arco della partita si può andare incontro a delusioni pazzesche.