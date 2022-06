La Fiorentina ha individuato il sostituto di Odriozola: si riaccende l’interesse per un terzino francese

Colpo in difesa per la Fiorentina? Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio potrebbe accadere, nello specifico per Léo Dubois. Il terzino destro francese di origini libanesi era già entrato nelle scorse settimane nel mirino della dirigenza viola, che adesso potrebbe provare ad affondare il colpo.

Classe 1994, Dubois è il capitano del Lione e pur avendo un contratto che scade nel 2024 potrebbe avere voglia di cambiare aria. Dopo quattro stagioni in Francia, la Serie A rappresenterebbe una svolta importante nella sua carriera e la Fiorentina potrebbe essere un’opzione. Il terzino francese rappresenterebbe il sostituto ideale di Alvaro Odriozola.