La Fiorentina ha investito poco nel mercato? Non è stata l’unica. Il paragone con il gennaio del 2020

Il calciomercato invernale ha regalato poche emozioni ai tifosi della Fiorentina, ma anche a quelle di altre squadre. Il momento economico non è particolarmente felice a causa degli effetti della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 e gli effetti sono ricaduti anche sul calcio. Italiano, ma non solo, come dimostra lo studio del CIES, l’osservatorio del calcio europeo.

La Serie A ha speso 73 milioni di euro nella sessione appena conclusa, a differenza dei 354 dello scorso gennaio. Stesso discorso per gli altri quattro campionati europei più importanti: in Premier League si è passati da 325 a 100, in Bundesliga da 262 a 60, in Ligue 1 da 152 a 33 e ne LaLiga da 205 a 25. In totale, dunque, sono stati spesi 291 milioni di euro contro i 1298 del 2020.