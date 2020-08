La Fiorentina ha proposto a Torreira un ruolo centrale nel progetto tecnico. L’Arsenal non farà sconti, ma un assist potrebbe arrivare dal tecnico dei Gunners

L’obiettivo Torreira non è però privo di ostacoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dovrà fronteggiare il muro dei Gunners, che non hanno messo il regista nella lista dei partenti e hanno investito 30 milioni di euro per prelevarlo dalla Samp due anni fa. Nessuno sconto, insomma, anche se l’assist potrebbe arrivare proprio da Arteta, allenatore dei londinesi. Lo spagnolo ha lentamente confinato Torreira in panchina e il giocatore ha voglia di ritrovare una maglia da titolare fisso, per varie motivazioni. Lucas tiene particolarmente anche alla Celeste e teme di perdere il posto in nazionale in favore dei colleghi “italiani” Nandez, Bentancur e Vecino che hanno maggiore minutaggio nei rispettivi club. La Fiorentina ha proposto a Torreira un ruolo centrale nel progetto tecnico, una certezza che non può garantire all’uruguaiano nemmeno il Cholo Simeone nel suo Atletico Madrid. Anche gli spagnoli hanno mosso i primi passi per il centrocampista, che al momento ha dato la priorità all’Italia.

